جوتيريش يدعو لمكافحة العنصرية وحماية الكرامة والعدالة والمساواة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات إلى العمل معا لمكافحة العنصرية وحماية الكرامة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان التي هي حق لكل فرد.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم السبت بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري"، التي نشرتها الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إن تنفيذ هذا الأمر يتطلب التصديق الشامل على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها بالكامل.

وأضاف: "كما يعني أيضا الالتزام بإعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين تحل الآن الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتمادهما، واللذين يتضمنان خطوات ملموسة لإنهاء العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

وفي ختام رسالته، قال جوتيريش: "اليوم، وكل يوم، يجب أن نتخذ موقفا حازما. ويجب أن نكافح في سبيل كرامة كل شخص على وجه الأرض وفي سبيل حقوقه وانتمائه، وأن نمحو وصمة العنصرية من عالمنا".