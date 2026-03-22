صندوق الاستثمار الروسي: دول الاتحاد الأوروبي ستقف متباهية في نهاية طابور الحصول على موارد الطاقة الروسية

قال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه بسبب أزمة الطاقة الكبرى الوشيكة، ستسعى دول الاتحاد الأوروبي جاهدة للحصول على نصيبها من موارد الطاقة الروسية.



وأكد دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن هذه الدول الأوروبية ستجد نفسها في نهاية المطاف في ذيل قائمة الراغبين في شراء موارد الطاقة الروسية.



وكتب دميترييف، على منصة التواصل Х: "لن تنجح الإجراءات الموضحة أدناه في تخفيف أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي حتما وقريبا إلى طلب حصة من موارد الطاقة الروسية. إنها قائمة طويلة، وسوف يقفون بفخر في نهايتها".

بهذا الشكل علق دميترييف على منشور للخبير الاقتصادي كريستوف بارو، والذي استعرض فيه التدابير التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة الأزمة وكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وتشمل الأدوات الرئيسية تخفيضات ضريبية، ودعما للأسر، ووضع سقوف للأسعار وأرباح الشركات، وإصلاح سوق الطاقة.

في وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن أي ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة والمواد الخام سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ويؤدي إلى تسارع التضخم. كما ذكر أن "تسونامي من صدمة الطاقة" يقترب من أوروبا بسبب رفض الاتحاد الأوروبي استخدام الغاز الطبيعي الروسي.