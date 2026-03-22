الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ مطورة لضرب إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء استخدام صواريخ مطورة جديدة في ضرب أهداف داخل إسرائيل، مؤكدًا أن الصاروخ الذي أصاب بلدة عراد جنوب الأراضي المحتلة هو من نوع "قاهر 1".



وأوضح أن الصاروخ يحمل رأسًا حربيًا يزن نحو 5 أطنان، ويتميز بسرعة فرط صوتية، في إطار تصعيد عسكري لافت.



وحذر الحرس الثوري من أن استهداف المدنيين أو المصالح الاقتصادية سيُقابل برد مماثل، مؤكدًا أن أي هجوم جديد "سيُواجَه بمثله".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد نفت في وقت سابق صحة بيان متداول نُسب إلى الحرس الثوري دعا إلى إخلاء محيط قناة الجزيرة في الدوحة، مؤكدة أن إيران لا تستهدف وسائل الإعلام، وأن مثل هذه الأفعال "سلوك إسرائيلي"، بحسب وصفها.