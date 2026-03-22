أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية والبيئة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب المحافظات.

وأوضح قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، أن المحافظات وضعت خطة لمواجهة تقلبات الطقس، ورفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين التي تعرضت لسقوط أمطار وذلك من خلال مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع النزلات الكهربائية.

وأشار إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة مع غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة".