بابا الفاتيكان: الحرب في الشرق الأوسط عار للعائلة البشرية

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، ​إن الموت والدمار الناجمين عن ‌الحرب في الشرق الأوسط "عار بالنسبة للعائلة البشرية كلها وصرخة إلى ​الله"، مجددا دعوته لوقف ​إطلاق النار بشكل فوري.

ومع دخول ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ​إيران أسبوعها الرابع، قال أول ​بابا أمريكي إنه يواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط وباقي المناطق ​التي يمزقها العنف والحرب "بانزعاج"، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال ​ليو، خلال صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد ‌في ⁠ساحة القديس بطرس: "لا يمكننا البقاء صامتين أمام معاناة هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص ​وضحايا النزاعات ​الأبرياء، ⁠فما يجرحهم يجرحنا نحن أيضا".

وجدد البابا "بقوة النداء ​إلى المثابرة في الصلاة ​كي ⁠تتوقف الأعمال العدائية وكي تفتح أخيرا مسيرات سلام تقوم ⁠على ​الحوار الصادق واحترام ​كرامة كل شخص بشري".