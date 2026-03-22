قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي "البرلمان الإيراني" محمد باقر قاليباف، إن البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة في الشرق الأوسط قد تتعرض لتدمير لا رجعة فيه في حال استهداف محطات الطاقة الإيرانية.

جاء ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز "بشكل كامل" خلال 48 ساعة.

وقال قاليباف في منشور على إكس اليوم الأحد، إن البنية التحتية الإقليمية ستصبح "أهدافا مشروعة" في حال استهداف المنشآت الإيرانية وإن رد إيران سيرفع أسعار النفط لفترة من الزمن.

وسبق أن حذّرت القيادة العملياتية للجيش الإيراني، يوم الأحد، من أنه "إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للنفط والطاقة إلى هجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" ابراهيم ذو الفقاري: "عطفاً على التحذيرات السابقة، إذا تعرضت البنى التحتية للوقود والطاقة في إيران لاعتداء من قبل العدو، فسيتم استهداف كافة البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة"، على حد تعبيره.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالقول : "لا تنتظروا ضبط النفس من إيران التي تعرضت لهجوم".



يأتي هذا التهديد الإيراني بعد المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لطهران لفتح مضيق هرمز، متوعدا بعواقب وخيمة.

وفي منشور على منصته تروث سوشال، قال ترامب : "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ومن دون أي تهديد خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءاً بأكبرها"، كما ورد في منشوره.