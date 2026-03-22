وكالة تسنيم الإيرانية تنفي بيانا منسوبا للحرس الثوري بشأن إخلاء محيط قناة الجزيرة في الدوحة

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة بيان متداول نُسب إلى الحرس الثوري الإيراني، تضمن دعوة لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر قناة الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الوكالة أن البيان المتداول "لا أساس له من الصحة"، مشددة على أن إيران لا تستهدف وسائل الإعلام، ووصفت ذلك بأنه "سلوك إسرائيلي".

ونقل عن مصدر مطلع قوله إن استهداف المؤسسات الإعلامية "عمل صهيوني بامتياز، ولا يرتبط بإيران بأي شكل من الأشكال"، مضيفًا أن طهران تعتبر دول وحكومات المنطقة "إخوة لها"، ولا تستهدف سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وكانت منصات إعلامية قد تداولت بيانًا منسوبًا للحرس الثوري يدعو إلى إخلاء محيط قناة الجزيرة، بزعم استخدام المنطقة لأغراض عسكرية، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع.