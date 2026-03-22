تحذيرات إيرانية للإمارات باستهداف رأس الخيمة بـ«ضربات ساحقة»

جدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء - مقر القيادة القتاليَّة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية - إبراهيم ذوالفقاري، إصدار تحذيرات إلى دولة الإمارات.

وقال في كلمة مصورة، بثتها منصة إيران بالعريبة: "كما سبق أن أعلنّا، وكما أثبتنا عمليًّا، فإنّنا سنستهدف مصدر أيّ اعتداءٍ يقع على أراضينا وسيادتنا الوطنية".

وأضاف أنهم يحذرون دولة الإمارات من أنّه في حال تكرار ما سماه أيّ عدوانٍ ينطلق من أراضيها باتجاه جزيرتَي بوموسى وطنب الكبرى اللاتين وصفهما بأنهما إيرانيتان في الخليج، فإنّ القوات المسلحة الإيرانية ستضع إمارة رأس الخيمة تحت ضرباتٍ مباشرةٍ وساحقة.

يُذكر أن جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى بالإضافة إلى طنب الصغرى هما ثلاث جزر استراتيجية في الخليج العربي، تسيطر عليها إيران عسكريًّا منذ عام 1971، وتطالب الإمارات العربية المتحدة بالسيادة عليها، معتبرة إياها أراضي محتلة.

وتكتسب الجزر أهمية بالغة لقربها من مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط العالمي.

يُذكر أنه منذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



