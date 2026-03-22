تشكيل هجومي لبرشلونة أمام رايو فالييكانو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة رايو فاليكانو، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك بيرنال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جافي، فيران توريس، ماركوس راشفورد، كاسادو، رووني، داني أولمو، إريك، تشيزني، كوشين، كورتيس، إيسبارت.