الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول أو ترويجها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 8 ملايين جنيه.

واتخذت الجهات المعنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.