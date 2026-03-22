أصيب طفل فلسطيني، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ثاني أيام عيد الفطر.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة طفل من منطقة المواصي بنيران الجيش الإسرائيلي المتمركز في المناطق الغربية من مدينة رفح.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من رفح، وفق شهود عيان.

ووسط القطاع، أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل متقطع شرقي مخيم البريج.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف اطلاق النار، بالقصف وإطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها الأخير تتضمن عدة مراحل بوقف الحرب في غزة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.