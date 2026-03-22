البحرين: منظومة باتريوت اعترضت مسيرة إيرانية فوق منطقة سكنية

أعلنت البحرين أن منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي شاركت في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق منطقة سكنية في البلاد بتاريخ التاسع من مارس.



ويأتي ذلك توضيحا لحادثة أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن عملية الاعتراض منعت وقوع هجوم محتمل، مؤكدا أنها أسهمت في إنقاذ أرواح، رغم تسجيل بعض الإصابات بين المدنيين.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت حيا سكنيا في البحرين في التاريخ ذاته، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق التصعيد الإقليمي المتواصل، مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على الأمن المدني والبنية التحتية.