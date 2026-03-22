انفجارات كبيرة جراء صواريخ إيرانية داخل القواعد الأمريكية في الكويت والدفاعات الجوية تحاول التصدي

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات كبيرة جراء صوراريخ إيرانية داخل القواعد الأمريكية في الكويت، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تحاول التصدي لها.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الدفاعات الجوية وهي تحاول التصدي للصواريخ.



وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا عاجلا للسكان المتواجدين بالقرب من قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، مشيرا إلى أنها كانت نقطة انطلاق لهجوم صاروخي استهدف المسجد الأقصى.



وجاء في بيان الحرس الثوري: "تحذير عاجل للسكان المتواجدين بالقرب من قاعدة علي السالم الجوية، بعد رصد هجوم صاروخي استهدف المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة قبل أيام وسقط في الحي اليهودي، انطلاقا من هذه القاعدة وتم توجيه اتهامات لإيران في حينه".



وأضاف البيان أن التحذير يأتي في إطار الاستعدادات الإيرانية للرد على الهجمات التي تنطلق من القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 22 على التوالي.

وفي وقت سابق، نفى الحرس الثوري الإيراني أي صلة له باستهداف الحي اليهودي في مدينة القدس الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى مكائد إسرائيلية أمريكية تهدف لهدم المسجد الأقصى.