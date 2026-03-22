أعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خطوبة نجله الكاتب والسيناريست شريف الليثي على ملك أحمد زاهر.

ونشر صورة من حفل الخطوبة، وكتب: "تم اليوم بحمد الله خطوبة ابني الكاتب والسيناريست شريف الليثي، على الآنسة ملك، ابنة الفنان القدير أحمد زاهر، اللهم بارك فيهما واحفظهما وبارك في جميع أبناءنا".

كما أعلن الخبر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على موقع فيسبوك، وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت اليوم خطوبة ابنتي وحبيبتي ملك على السيناريست شريف عمرو الليثي، نجل الإعلامي الكبير عمرو الليثي، في حفل عائلي. ربنا يسعدهم ويكرمهم، اللهم ألّف بين قلوبهم، وعقبال عندكم جميعًا".

وتفاعل عدد من المتابعين مع المنشور، وقدموا التهاني للعروسين، متمنين لهما السعادة.