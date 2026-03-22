أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة الفريق المختارة للمعسكر الذي سينطلق يوم 22 مارس الجاري.

سيخوض المنتخب خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وتضم القائمة كلا من..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مهدي سليمان.

خط الدفاع.. محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط.. حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم.. محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي، مصطفي محمد، وناصر منسي.