مدرب تشيلسي: أتحمل مسؤولية الخسارة بثلاثية

أبدى ليام روسنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، أسفه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام إيفرتون صفر/3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال روسينيور في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "المسؤولية تقع على عاتقي، لقد لعبنا اليوم بتشكيلة مختلفة قليلا، حيث ركزنا على خطة 4/4/2، وأعتقد أننا كنا أفضل قبل تلقي الهدف الأول".

وأضاف: "كان الفارق في المباراة واضحاً في منطقتي الجزاء، حيث كان إيفرتون حاسما، وكانت اللمسة الأخيرة من ندياي رائعة."

وتابع مدرب تشيلسي: "الأهداف تمنحك الطاقة، ونحن حالياً نهدي الأهداف بسهولة، بدأنا المباراة متوترين، ثم سيطرنا على مجريات اللعب.

وأوضح : "لكن يبدو أننا نتلقى أهدافاً سهلة بشكل متكرر، وهذا يمنح الخصم والجماهير طاقة إيجابية، ويرفع من معنوياتهم".

وقال مدرب تشيلسي :" استحق إيفرتون الفوز بجدارة، وهناك أمور يجب علينا أن نغيرها بسرعة كبيرة".