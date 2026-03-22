بلومبرج: اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية من الأسمدة

- 37% زيادة في أسعار اليوريا.. والطن يسجل 665 دولارًا بسبب حرب إيران

أحدثت الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، المستمرة منذ أربعة أسابيع، اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية من الأسمدة الزراعية القائمة على النيتروجين، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج أمس.

وبحسب التقرير، فإن الحرب عرقلت إمدادات شحنات اليوريا العالمية عبر مضيق هرمز، وهي سماد نيتروجيني رئيسي يُستخدم في إنتاج الذرة، مما دفع المزارعين إلى التسابق لتأمين الإمدادات.

وقفزت أسعار اليوريا في البورصات العالمية بنسبة تجاوزت 37%، حيث وصل سعر الطن إلى 665 دولارًا في ختام تعاملات الأسبوع المنقضي، مقابل 485 دولارًا قبل اندلاع الصراع.

وذكر التقرير، أن دول الشرق الأوسط تمد العالم بنصف إمدادات الكبريت الذي يُحوَّل إلى حمض الكبريتيك لمعالجة الأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يهدد بأزمة كبيرة في هذه الأسمدة التي تُعد مُغذيًا رئيسيًا لمحاصيل مثل فول الصويا.

وقال آندي هيمفيل، الذي يتابع أسواق حمض الكبريتيك لدى منصة تسعير السلع "آي سي آي إس" لـ"بلومبرج"، إن استمرار الصراع لفترة أطول سيعمق الأزمة في أسواق الأسمدة، خاصة بعد أن يبدأ المنتجون في استنفاد الاحتياطيات الحالية من الكبريت وحمض الكبريتيك.

واعتبر التقرير هذه الاضطرابات بمثابة أنباء سيئة لإمدادات الغذاء العالمية، التي تعتمد على الفوسفات لدعم نمو كل شيء من فول الصويا إلى البطاطس.

وقال جوش لينفيل، نائب الرئيس لشئون الأسمدة في شركة الوساطة "ستون إكس جروب"، إن الفوسفات كان لديه بالفعل ما يكفي من مشكلاته الخاصة قبل بدء الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن هذه الحرب جعلت الوضع السيئ أسوأ.

وقال فراز أحمد، المدير في شركة التجارة "مونتاج كوموديتيز"، ومقرها الإمارات، إن منتجي الأسمدة سيتعرضون لضغوط من مشترين منافسين، ولا سيما شركات التعدين، الذين يستخدمون الكبريت لاستخراج المعادن.

وأضاف أن تأثير ذلك على أسعار الأسمدة الفوسفاتية قد يظهر في وقت أقربه أبريل المقبل، متوقعا أن تصل الأسواق إلى حالة الذعر على حد وصفه.