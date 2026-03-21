الحرس الثوري الإيراني يدعو لإخلاء المنطقة المحيطة بقناة الجزيرة في الدوحة

تداولت منصات إعلامية بيانًا منسوبًا إلى الحرس الثوري الإيراني يتضمن تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، يدعوهم إلى إخلاء المنطقة المحيطة بمقر شبكة الجزيرة الإعلامية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما ورد في البيان: "نظرًا لاستخدام هذه المنطقة لإيواء القوات والمصالح الأمريكية، وكذلك للتحريض عبر منصاتها الإعلامية على قتل الشعب الإيراني، فقد أصبحت هذه المنطقة هدفًا مشروعًا".

ودعا البيان جميع المتواجدين في المنطقة إلى المغادرة فورًا، مؤكدًا: "نأمر الجميع بمغادرة هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات سابقة استهدفت قطر، حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بأربعة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة أطلقت من إيران، مؤكدة نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراضها.