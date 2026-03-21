مستشار الأمن الوطني البحريني ووزير الخارجية الأمريكي يستعرضان مستجدات الاعتداءات الإيرانية

بحث مستشار الأمن الوطني البحريني ناصر بن حمد آل خليفة ووزير الخارجية الأمريكي مستشار الأمن القومي المكلف ماركو روبيو مستجدات الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة في اتصال هاتفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت.

وجددا إدانة هذه الهجمات العدائية والتصعيد المستمر وما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة التي تواصل نموها على مختلف الأصعدة، والإشادة بما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق الثنائي.

وتشن إيران هجمات منذ نهاية فبراير ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية فضلا عن منشآت طاقة وموانئ، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.