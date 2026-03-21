السعودية تبلغ الملحق العسكري الإيراني ومساعده و3 آخرين بأنهم غير مرغوب فيهم وتطالبهم بالرحيل

نشرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، في بيان لها قبل قليل أنها أبلغت الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية لدى المملكة ومساعده، وثلاثة من أعضاء طاقم البعثة باعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

و جدَّدت فيه إدانة المملكة القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وعدّ البيان استمرار إيران في استهداف السعودية وسيادتها والأعيان المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية في البلاد، انتهاكًا صريحًا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع الأخوّة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي ومبادئه التي يتحدث بها الجانب الإيراني باستمرار، بما يؤكد أنها أقوال لا تعكسها الأفعال.

وأشارت "الخارجية" إلى ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس الحالي من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليًا ومستقبلًا.

وأكدت السعودية على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها استنادًا على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.