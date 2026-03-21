عيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السبت، قيادة جديدة لقوات "درع الوطن" الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه "صدر اليوم (السبت) قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيين العميد بسام محضار أحمد علي الصانبي، قائدا لقوات درع الوطن، وترقيته إلى رتبة لواء"، وذلك خلفا للعميد بشير المضربي.

كما أصدر العليمي قرارا "بتعيين العميد عبد الرحمن صالح حسن اللحجي، رئيسا لأركان قوات درع الوطن، إضافة الى عمله قائدا للواء الرابع مشاة وترقيته إلى رتبة لواء".

وكان الصانبي، رئيسا لأركان "درع الوطن" قبل أن يتم ترقيته اليوم إلى قائد لها.

ويعد القائد الجديد لـ"درع الوطن" من القيادات العسكرية التي برزت خلال السنوات الماضية، وكان من الشخصيات الفاعلة في المقاومة الشعبية خلال تحرير مدينة عدن من الحوثيين عام 2015، حسب إعلام محلي.

وتشكلت "درع الوطن" عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أرفع مسؤول عسكري في البلاد.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.