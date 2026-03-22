إصابة 70 شخصًا وتضرر مبانٍ جراء سقوط صاروخ في عراد

أصيب نحو 70 شخصا وتضرر ما لا يقل عن 10 مبان سكنية إثر سوط صاروخ في مدينة عراد الإسرائيلية، حسبما قال عمال الإنقاذ.

وذكروا أن عشرة من بين نحو 70 شخصا نقلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع كانوا في حالة خطيرة.

وتعرضت ثلاثة مبان للدمارالكامل في المدينة الواقعة جنوبي إسرائيل وهي معرضة لخطر الإنهيار.

وتقوم خدمات الإنقاذ حاليا بإجراء عمليات بحث في كل مبنى من المباني لتحديد ما إذا كان هناك ضحايا إضافيون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها كانت "أمسية صعبة للغاية في معركتنا من أجل مستقبلنا".

وقتل أكثر من 1500 شخص في إيران خلال الحرب، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية.

وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من يوم السبت، نقلا الوزارة، أن حصيلة القتلى في الحرب ارتفعت إلى أكثر من 1500 شخص.