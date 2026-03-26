ترامب: الناتو لم يفعل شيئا على الإطلاق للمساعدة بشأن إيران

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن دول ​حلف ​شمال الأطلسي لم ⁠تفعل "شيئا ​على الإطلاق" ​للمساعدة بشأن إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف في منشور ​على ​منصته تروث سوشيال ‌اليوم ⁠الخميس "الولايات المتحدة لا تحتاج شيئا ​من ​الحلف، ⁠لكن لا ​تنسوا أبدا ​هذه ⁠اللحظة المهمة!".

و حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه تحالف عسكري تأسس عام 1949 يضم 31 دولة عضوًا، وهدفه الأساسي الدفاع الجماعي عن أعضائه في مواجهة أي تهديد خارجي. عادةً ما يركز الحلف على الأمن الأوروبي والأطلسي، لكنه يتدخل أيضًا في بعض الأزمات الدولية عبر مهام مشتركة أو دعم لوجستي، لكن تدخلاته محدودة وفقًا للقرارات الجماعية لأعضائه.

ومنذ 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضربات جوية وميدانية واسعة على عدة مواقع داخل إيران، بما في ذلك أهداف عسكرية، منشآت نووية، ومراكز قيادية، في عملية أعلن عنها القادة كخطوة تهدف إلى "إضعاف القدرات الإيرانية".

وشملت الضربات أيضًا ما أُطلق عليه بعض المصادر أسماء عمليات عسكرية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، واستهدفت شخصيات عسكرية وسياسية بارزة داخل إيران.