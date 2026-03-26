وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية خلال زيارته لبيروت

سلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس شحنة مساعدات إغاثية وإنسانية تبلغ حمولتها نحو ١٠٠٠ طن بمرفأ بيروت، وذلك بحضور فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني وحنين السيد وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، حيث تأتي هذه الخطوة لتقديم الدعم العاجل للبنان الشقيق للتعامل مع التداعيات الصحية والإنسانية المتفاقمة وتخفيف وطأة أزمة النزوح الداخلي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات القيادة السياسية والشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق اثناء تسليم المساعدات، مؤكداً أن هذه المساعدات تعبير صادق عن روابط تاريخية وتضامن مصري راسخ، وموضحا أن الشحنة التي ساهمت في تجهيزها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المصرية، تشمل أدوية ومستلزمات إيواء وسلال غذائية، وتهدف لدعم السلطات اللبنانية في الاستجابة لاحتياجات أكثر من مليون نازح أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.

وعلى الصعيد السياسي والميداني، ادان وزير الخارجية بشكل قاطع الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية المدنية اللبنانية، وتدمير الجسور والمنازل، والإخلاء القسري للمناطق السكنية، واصفا هذه الانتهاكات كسياسة عقاب جماعي تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومشدداً على أن مصر أبلغت رفضها القاطع لهذه الانتهاكات إلى الشركاء في المجتمع الدولي.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أعلن دعم مصر الكامل لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الرامية إلى إرساء تسوية دبلوماسية عبر محادثات مباشرة برعاية دولية، مشددا أن السلام الحقيقي يتطلب ضمانات سياسية حقيقية، مجدداً مطالبة مصر بالوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من بسط سيادتها وسلطتها على كامل الاراضي اللبنانية.