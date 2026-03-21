الطاقة الذرية: لا مستويات غير طبيعية للإشعاع في ديمونا بإسرائيل

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت، بعدم رصدها مستويات غير طبيعية للإشعاع في منطقة ديمونا التي تضم مفاعلا نوويا جنوبي إسرائيل، وذلك بعد استهدافها بصاروخ إيراني.

وقالت الوكالة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "لم يتم تسجيل أي أضرار بمركز النقب للأبحاث النووية".

وأضافت أن "المعلومات الواردة تشير إلى عدم رصد أي مستويات إشعاع غير طبيعية بالمنطقة".

وفي البيان، شدد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، على "ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال النزاع، لا سيما في محيط المنشآت النووية".

وفي وقت سابق السبت، أفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بإصابة 47 شخصا بينهم إصابة خطيرة في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني.

وجاء الهجوم على منطقة ديمونا بعد ساعات من إعلان هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا هجوما على منشأة نطنز النووية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.