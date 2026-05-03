دعا هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، المصريين للتواجد في المدينة الإسبانية من أجل التعرف على الفريق وزيارة المدينة بشكل عام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال أوفييدو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو لهيثم حسن قائلًا: "أدعوكم جميعاً من مصر للمجيء إلى مدينة أوفييدو للتعرف على الفريق وعلينا وعلى المدينة، الناس هنا لطيفون والحياة هنا جيدة جداً أريد أن أدعوكم جميعًا".

ويعاني ريال أوفييدو من سوء النتائج في الفترة الحالية ببطولة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة.

وبشكل عام لعب هيثم حسن مع ريال أوفييدو في الموسم الحالي 33 مباراة بواقع 1796 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل قدم 3 تمريرات حاسمة.

وانتقل هيثم حسن إلى ريال أوفييدو في 11 أغسطس 2024 قادما من نادي فياريال وينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو 2027.

ولعب هيثم حسن أيضا مع منتخب مصر في مباراتين أمام المملكة العربية السعودية وإسبانيا وقدم مستويات مميزة.