إسرائيل تعلن إصابة عسكريين اثنين بقذائف هاون من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة عسكريين اثنين من قوات الاحتياط بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط قذائف هاون أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة نتيجة شظايا قذائف هاون سقطت في وقت سابق اليوم في المنطقة الشمالية، فيما أُصيب الآخر بجروح طفيفة في الحادث ذاته.

وأضاف أن المصابين نُقلا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موقع الاستهداف.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.