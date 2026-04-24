جوارديولا يحسم موقف رودري قبل نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه لن يخاطر بإشراك لاعب وسطه رودري في مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، رغم تحسن حالته من الإصابة.

وكان رودري قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال الفوز المهم على أرسنال بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي، ما أجبره على الغياب عن مباراة بيرنلي، التي انتهت بفوز السيتي وصعوده إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي قرار جوارديولا في ظل سعي الفريق لتحقيق لقبه السابع في الدوري خلال تسعة مواسم، حيث يرفض المدرب المجازفة بلاعبه الحاصل على الكرة الذهبية 2024، خاصة مع استمرار معاناته من إصابات متكررة منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة مطلع الموسم الماضي.

وأشار جوارديولا إلى أن حالة رودري في تحسن، لكنه لم يؤكد إمكانية مشاركته في مواجهة إيفرتون يوم 4 مايو، موضحًا: “نأمل ذلك، لكننا لا نريد المخاطرة، لأن تعرضه لإصابة جديدة سيعني غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة، وهذا أمر مهم للغاية”.

وفي سياق متصل، شدد مدرب السيتي على صعوبة مواجهة ساوثهامبتون، الذي يعيش فترة مميزة دون هزيمة منذ يناير، مؤكدًا أن فريقه لن يستهين بالمنافس الذي أقصى كلًا من فولهام وأرسنال من البطولة، مضيفًا: “إنهم في حالة جيدة، لكن هذه فرصة حقيقية للوصول إلى النهائي”.