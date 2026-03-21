ختام فعاليات مبادرة قطار الخير بعد جولات في 22 محافظة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

- باسل رحمي: نحرص على التواصل مع الشباب بشكل مباشر ودعمهم للتوجه لريادة الأعمال

- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات الصغيرة

اختُتمت فعاليات مبادرة قطار الخير، مع جهاز تنمية المشروعات، بلقاء مفتوح مع شباب وفتيات العريش، في واحدة من أبرز محطات المبادرة خلال شهر رمضان 2026، والتي حملت طابعًا استثنائيًا نظرًا لموقعها الجغرافي وأهميتها في دعم وتمكين الشباب بالمناطق الحدودية.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجاح فعاليات مبادرة قطار الخير التي يقيمها الجهاز للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع أكاديمية بانكرز لاونج (Banker’s Lounge) والعديد من كبرى البنوك الوطنية، إذ شهدت لقاءات مكثفة مع الشباب في 22 محافظة لدعم رواد الأعمال وتعريفهم بخدمات الجهاز ومختلف جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح "رحمي"، أن هذه اللقاءات شملت الآلاف من الشباب والمواطنين الذين استكمل الكثير منهم رحلته مع ريادة الأعمال وحصلوا علي دورات تدريبية مجانية من جهاز تنمية المشروعات؛ لتأهيلهم لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والاستفادة من كل الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الدولة لمشروعات الشباب من خلال الجهاز ومختلف الوزارات المعنية.

وأكد أن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف شركاء التنمية للوصول للشباب بجميع المحافظات خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، وتشجيعهم على استغلالها لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020، وقانون 6/2025 الذي تضمن عددا من الحوافز والتيسيرات الضريبية.

يذكر أن الندوة التي تم تنظيمها بالعريش بجمعية الهلال الأحمر – فرع شمال سيناء قد شهدت مشاركة واسعة من طلاب كليات التجارة، وإدارة الأعمال، والحاسبات الذين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالتعلم والتطوير والسعي نحو فرص حقيقية في سوق العمل، وذلك بمشاركة النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب.

وأكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب، أهمية هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع الشباب والمواطنين لتوعيتهم بالتسهيلات والحوافز العديدة التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وثمن على قيام الجهاز بتلك المبادرة وعقد ندوة في شمال سيناء.

وحضر الندوة عدد من مسئولي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة التي استضافت اللقاء، ومحمد سلامة مدير فرع الجهاز بالعريش، وعدد من ممثلي القطاع المصرفي وبمشاركة أكاديمية من كلية التجارة بجامعة العريش.

من جانبه، أكد الدكتور عماد قطارة، رئيس أكاديمية بانكرز لاونج Banker’s Lounge أن الوصول إلى العريش يمثل خطوة مهمة في مسار المبادرة.

وقال: "وجودنا في العريش هو رسالة واضحة أن المعرفة يجب أن تصل لكل شاب، ونحن مؤمنون أن كل مكان به طاقات تستحق الفرصة، ودورنا نكون جسر يوصلها".

وأضاف "قطارة"، أن مبادرة قطار الخير مش مجرد محتوى تدريبي، لكنها تجربة متكاملة هدفها تمكين الشباب وربطهم بسوق العمل، وخلق فرص حقيقية من خلال المعرفة والتواصل والدعم.

واختتم: "استمرارنا للعام الخامس في الوصول إلى المناطق الحدودية هو التزام حقيقي لدعم الشباب في كل أنحاء مصر، لأننا نؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أقوى استثمار للمستقبل".

وتأتي هذه المحطة ضمن جهود بانكرز لاونج Banker’s Lounge لنشر الثقافة المصرفية وتعزيز الوعي المهني، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من عدد من شركاء النجاح، في إطار رؤية تستهدف بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة في سوق العمل حيث أسهم الجهاز بشكل فعال في إمداد المبادرة بنخبة من الكوادر التدريبية المتخصصة، التي كان لها دور بارز في تقديم محتوى تطبيقي يعكس احتياجات سوق العمل، ويعزز من جاهزية الشباب للانخراط فيه بثقة واقتدار مع دراسات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة بكل محافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات قد عقدت ندوات مفتوحة مع شباب 22 محافظة على مدار شهر رمضان شملت العديد من المحافظات الحدودية والصعيد واحتفلت بيوم المرأة العالمي بلقاء مفتوح مع محاربات مؤسسة بهية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

كما عقدت ندوة بجامعة الأزهر، بحضور المئات من طلاب وطالبات الأزهر وشهدها الدكتور محمود صديق نائب جامعة الأزهر والأستاذ رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة.

فيما عقدت المبادرة أيضا لقاءات ناجحة وفعالة في أسوان مع شباب النوبة والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والمنيا والعديد من محافظات الدلتا على مدار شهر رمضان.