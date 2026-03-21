أكد مصدر عسكري إيراني، أن السياسة العسكرية الإيرانية تجاوزت مبدأ "العين بالعين".

وصرح المصدر العسكري لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن إيران قامت في الأيام الأخيرة بتعديل سياستها لتتجاوز مبدأ "العين بالعين"، مؤكداً أنها ستفرض تكاليف باهظة على العدو مقابل كل خطأ يرتكبه.

وأشار المصدر إلى أنه: "يجب على العدو أن يكون قد أدرك حتى هذه اللحظة أنه إذا هاجم بنية تحتية واحدة، فسنهاجم عدة بنى تحتية لديه؛ وإذا استهدف مصفاة أو منشأة غاز، فسنضرب العديد من منشآته المماثلة لنلقنه درساً قاسياً".

وأضاف المصدر العسكري: "إيران سترد على كل خطأ يرتكبه العدو بمفاجأة غير متوقعة، وستضرم النيران في مصالحه".