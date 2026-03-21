• في مسافر يطا جنوبي الخليل وسلفيت، وفق شهود عيان وإعلام حكومي..

أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 4 آخرون، السبت، في اعتداءات واقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مَسافِر يطا جنوب مدينة الخليل (جنوب) قال الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة في بلاغات وزعها على الصحفيين، إن مستوطنين "شنوا بمساعدة الجيش اعتداءات على تجمعين فلسطينيين".

وأضاف أن "مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي هاجموا رعاة الأغنام في خِربة المفَقرة واحتجزوا مسنا فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا لعدة ساعات، ثم اعتقل الجيش المسن قبل إطلاق سراحه لاحقا".

وأردف مخامرة، أن "جيش الاحتلال اقتحم الخربة (تجمع صغير) وأطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين".

وفي حدث منفصل، قال مخامرة إن مستوطنين "هاجموا عددا من المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم بمنطقة حواره واعتدوا عليهم ما أدى لإصابة مواطن برضوض واختناق نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم الخربة بعد اعتداء المستوطنين على سكانها بالضرب واعتدى على المواطنين والنشطاء الأجانب وأطلق باتجاههم قنابل الصوت وداهم مسكنا وقام بتكسير المحتويات واعتدى على سكانه، ما أسفر عن إصابة مواطن وسيدة نقلا إلى مستشفى محلي".

وشمالي الضفة قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل راعي أغنام في بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت عقب اعتداء مستعمرين عليه".

وأضافت أن مجموعة من المستوطنين "هاجمت صباح اليوم رعاة الماشية في عِزبة مُغر الأسمر شمال البلدة واعتدت عليهم، وأطلقت كلابها باتجاه الأغنام بينما احتجز الجيش الذي وصل المكان بعد الاعتداء عددا من الرعاة لساعات قبل اعتقال أحدهم".

وأشارت "وفا" إلى أن الجيش "نفذ عمليات تفتيش وتخريب الممتلكات، وتكسير الأبواب، وإتلاف خزانات المياه، وطاولات الأعلاف الخاصة بالماشية".

ونفذ المستوطنون 511 اعتداء بالضفة الغربية خلال فبراير الماضي، بينما استشهد 7 فلسطينيين برصاص مستوطنين منذ نهاية ذات الشهر، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 التي استمرت عامين، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة إجمالا، عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.​​​​​​​