كشفت الفنانة جومانا مراد عن كواليس مشاركتها في مسلسل “اللون الأزرق”، مؤكدة أنها حرصت على الاندماج الكامل في الشخصية التي تقدمها، قائلة: "مينفعش نقول إحنا بنمثل، إحنا بنعيش الشخصية وبنجسد الحالة.. كنت الفترة دي أنا آمنة.. عيشت شخصيتها".

وأضافت "مراد" عبر برنامج "أون سيت" على قناة “ON” ، أمس الخميس، أن الأطفالُ هم الأساس والمستقبل، لذا يجبُ أن نوليهم اهتمامًا بالغًا، ونحرص على دعمهم ورعايتهم، وتقديم أفضل ما لدينا لهم؛ من أجل إعداد جيل سليم.

وأشادت بموهبة الطفل علي الذي أدى شخصية "حمزة"، مؤكدة أنه يتمتع بذكاء فطري وحب كبير للتمثيل، قائلة: “هو ولد زكي جدًا وموهوب، وبيحب التصوير.. وربنا كرمنا فيه”.

وتطرقت إلى تفاصيل شخصية “آمنة”، موضحة أنها مرت بظروف صعبة منذ صغرها، حيث فقدت والدتها وهي في عمر 15 سنة، ولم يكن والدها حاضرًا معها، فهي لديها حالة دائمة من الخوف، خاصة على ابنها الذي تعاني من قلق مستمر بشأنه، خاصة أنه طفل مختلف، وهو ما ضاعف من همها، مؤكدة أن المسلسل كان مرهقًا على مستوى الأداء، قائلة: “مفيش مشهد فيه مش محتاج تركيز.. كان عبء كبير جدًا وتعبنا كلنا فيه”.

وتدور أحداث مسلسل "اللون الأزرق"، في إطار اجتماعي حول زوجين يعودان من الإمارات بعد انتهاء عقد الزوج بشكل مفاجئ، ويواجهان صعوبات وهما يحاولان استكمال رحلة علاج ابنهما الذي تم تشخصيه بمرض طيف التوحد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.