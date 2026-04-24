ماني يعلن خضوع والدته لعملية جراحية ناجحة في الركبة

أعلن النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر، خضوع والدته ساتو توري لعملية جراحية ناجحة في الركبة، مؤكدًا تحسن حالتها واستقرارها بعد التدخل الطبي.

وكشف ماني، في بيان نشره الجمعة، أن والدته خضعت لعملية استبدال مفصل الركبة اليمنى بنجاح، معربًا عن امتنانه الكبير لمستوى الرعاية الطبية التي تلقتها، إلى جانب حفاوة الاستقبال خلال فترة وجودها بالمستشفى.

وأشار إلى أن التجربة كانت إيجابية منذ بدايتها، موضحًا أن والدته كانت على تواصل مستمر معه، وأبدت ارتياحًا كبيرًا لما حظيت به من اهتمام ورعاية.

وأضاف نجم النصر أن الجانب الإنساني في التعامل كان له أثر بالغ، لافتًا إلى أن جودة الرعاية والتعامل الراقي تركت انطباعًا يفوق حتى نجاح العملية نفسها.

واختتم ماني تصريحاته بالإشادة بالكفاءة العالية للفريق الطبي، مؤكدًا أن التجربة برمتها كانت مميزة وتستحق التقدير.