بيراميدز يعلن خضوع «قطة» لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي بيراميدز خضوع لاعب الوسط أحمد عاطف «قطة» لعملية جراحية ناجحة، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك في الدوري.

وكشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن اللاعب أجرى الجراحة اليوم في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لاصطدام قوي خلال المباراة.

وكان «قطة» قد تعرض لالتحام عنيف مع فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، ما استدعى خروجه من اللقاء كإجراء احترازي، ومشاركة يوسف أوباما بدلًا منه.

وأوضح المنيري أن الجراحة شملت إصلاح وتثبيت كسر في الأنف، مؤكدًا أن اللاعب سيبقى تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالته.

وأشار إلى أن «قطة» سيبدأ تدريجيًا العودة إلى التدريبات بعد أسبوع، مع تجنب الالتحامات القوية في البداية، على أن يرتدي واقيًا للوجه لحمايته، قبل العودة الكاملة للمشاركة في المباريات فور اكتمال جاهزيته.