مصطفى بكري ينتقد غياب دول الخليج عن مفاوضات الحرب: أين الذين تلقوا الضربات واستُهدفت مطاراتهم وبيوتهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقات بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لم تُبنى على المصالح وحدها، بل على إدراك استراتيجي بأن أمن المنطقة واستقرارها مترابط، موضحًا أن مصر كانت حاضرة منذ البداية في الوجدان الخليجي، وأن العلاقة بين الطرفين هي جزء من الكل.

وأضاف "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الدور المصري أكبر من أن ينتقص منه أي شخص حاقد أو غير مسئول، مؤكّدًا أن شعب مصر البالغ 110 ملايين نسمة يقدر قيمة دول الخليج، وأولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أكثر من مرة على مساندة السعودية والإمارات والكويت لمصر خلال ثورة 30 يونيو.

وأردف أن الطرف الخليجي غائب عن الاجتماع المزمع في باكستان لمناقشة سبل إنهاء الحرب، متسائلاً: "أين الذين تلقوا الضربات واستُهدفت مطاراتهم وبيوتهم ومنشآتهم المدنية؟"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرسال إيران لـ 10 سفن نفط هدية منها، لافتًا إلى وجود مشهد غامض ومرتبك.

وأردف أن الخيار الوحيد أمام مصر هو الوقوف في مواجهة ما وصفه بالعدو الصهيوني الأمريكي ومؤامرة إيران ضد الدول العربية، مؤكدًا أنه لا استثناء لأي أحد يمس الأمن القومي تحت أي شعار.

وأعلن الرئيس الأمريكي​​ أن السيطرة على نفط إيران خيارًا مطروحًا، مشيرًا إلى أن الهدية الإيرانية التي تحدث عنها كانت عبور 10 ناقلات محملة بالنفط عبر ​مضيق هرمز​ ترفع العلم الباكستاني.