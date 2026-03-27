كشف الفنان طارق الدسوقي عن كواليس عودته إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام نحو 14 سنة ، مؤكدًا أنه كان يشعر بقلق كبير عند عرض مسلسل “علي كلاي” عليه، نظرًا لاختلاف نوعية العمل عن تجاربه السابقة.

وقال "الدسوقي" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، أمس الخميس، إن المسلسل يمثل أول تجربة له في الدراما الاجتماعية الشعبية، أو ما يُعرف بـ”مسلسل الشارع”، لافتًا: "كان دائمًا جوايا سؤال محير ومهم جدا هو: أن العودة بعد غياب 14 سنة عن الدراما التلفزيونية، الأعمال الاجتماعية بالتحديد هتبقى شكلها إيه؟.. فكان مهم أوي أرجع بشكل مختلف وإلا الغياب ده يبقى ملهوش معنى".

وأضاف أن العمل كان بالنسبة له تجربة جديدة بالكامل، خاصة أنه يجمعه لأول مرة بالمخرج محمد عبد السلام، وكذلك بعدد كبير من فناني العمل؛ "أحمد العوضي ودرة ويارا السكري"إلى جانب المؤلف محمود حمدان، لافتًا إلى أن الدور الذي يقدمه يحمل طابعًا جديدًا عليه.

وتطرق إلى المسرح، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "الملك لير"، حيث قدم 130 ليلة عرض كاملة العدد على خشبة المسرح القومي، مع الفنان يحيى الفخراني، مضيفًا أن العمل يليق بالمسرح المصري والعربي، وتم عرضه أيضًا في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي وسط استقبال كبير.

ولفت إلى أن عودته لم تقتصر على التلفزيون والمسرح، بل شملت أيضًا الدراما الإذاعية من خلال مسلسل “سلطان العلماء العز بن عبد السلام”، الذي عُرض خلال شهر رمضان، مشيدًا بدور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة، في دعم وإحياء الدراما الإذاعية، وتقديم أعمال متنوعة لكبار الفنانين طوال الشهر الكريم، وهو ما وصفه بشيء مشرف.