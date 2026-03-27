الحرس الثوري: استهدفنا قواعد الظفرة والعديد وعلي السالم والشيخ عيسى بالصواريخ والمسيرات

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الموجة الثالثة والثمانين من عملية «الوعد الصادق 4» تمت بجهد مشترك ومتواصل بين القوات البحرية وقوات الجو- فضاء التابعة لحرس الثورة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضح في بيان، أن الهجمات استهدفت قواعد للجيش الأمريكي في كل من «الظفرة» و «العديد»، بالإضافة إلى استهداف حظائر صيانة وإصلاح طائرات النقل والطائرات المسيّرة في قاعدة «علي السالم» بالكويت.

وأضاف أن الضربات شملت أيضا استهداف خزانات وقود الطائرات المقاتلة ومنشآت صيانة منظومة «باتريوت» في قاعدة «الشيخ عيسى» بالبحرين.

وكر أن العمليات نُفذت باستخدام صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، تعمل بالوقود الصلب والسائل ومزودة برؤوس حربية متعددة، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة انتحارية.





