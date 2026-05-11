وزير العدل البولندي السابق زيوبرو المطلوب في بلده يعلن سفره من المجر إلى الولايات المتحدة

قال وزير العدل البولندي السابق زبيجنيو زيوبرو المطلوب في بلده بناء على مزاعم بسوء استغلال السلطة، إنه سافر من المجر إلى الولايات المتحدة، مما دفع ممثلي الادعاء في بولندا لقول اليوم الاثنين إنهم يحققون فيما إذا كان تلقى مساعدة على التهرب من المسئولية الجنائية.

وكان زيوبرو رمزا بارزا في الحكومة التي قادها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي تولى السلطة في بولندا بين 2015 و2023. وفرضت تلك الإدارة سلطة سياسية على المؤسسات القضائية الرئيسية بتعيين قضاة أصدقاء في المحاكم الأعلى درجة ومعاقبة منتقديها بإجراءات تأديبية أو بنقلهم إلى مواقع بعيدة.

وفي أكتوبر، طلب ممثلو الادعاء رفع الحصانة البرلمانية عن زيوبرو لتوجيه تهم له. ويقولون إن زيوبرو أساء استخدام صندوق مخصص لضحايا العنف، بما في ذلك لشراء برنامج المراقبة الإسرائيلي بيجاسوس، بين مخالفات أخرى.

وقال مكتب الادعاء العام، اليوم الاثنين، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يحقق في مكان زيوبرو ويبحث عما إذا كان هناك أفراد ساعدوه "في الفرار والتهرب من المسئولية الجنائية".