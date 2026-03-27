مصطفى بكري عن استهداف إيران لدول الخليج: الهدف تدمير البنية التحتية وليس حجة قواعد أمريكية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الضربات المتوالية وتهديدات إيران باحتلال البحرين وشريط ساحلي للإمارات العربية المتحدة تنذر بخطر شديد للغاية في المنطقة العربية.

وأضاف "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن حجة إيران بشأن وجود قواعد أمريكية في هذه الدول غير صحيحة، قائلاً: "ولو كانت صحيحة تمامًا، لماذا أوقفت الضرب على عدد من الدول الخليجية التي فيها قواعد أمريكية لمجرد وجود تفاهمات؟".

وأكد أن القضية ليست قواعد أمريكية، بل رغبة إيران في تدمير البنية التحتية لدول الخليج والهيمنة عليها، مضيفًا: “نحن معارضون للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، لكننا في الوقت نفسه ضد العدوان الإيراني على دولنا العربية”.

وأشار إلى ما وصفه بازدواجية الموقف الإيراني، حيث إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذر عن الهجمات الصاروخية التي شنتها بلاده، إلا أن الحرس الثوري ضرب بقوة بعد ساعة فقط، ما يعكس التباين في وجهات النظر.

وأردف أن مصر حافظت منذ اليوم الأول على موقف قوي وفعال لحماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن الدفاع عن البلاد العربية لا يعني دعم أي أطراف أخرى مثل إسرائيل وأمريكا أو الانحياز لمزايدات سياسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي​​ دونالد ترامب أن السيطرة على نفط إيران خيارًا مطروحًا، مشيرًا إلى أن الهدية الإيرانية التي تحدث عنها كانت عبور 10 ناقلات محملة بالنفط عبر ​مضيق هرمز​ ترفع العلم الباكستاني.