النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية

طلبت نيابة ثانِ الرمل بالإسكندرية تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثتي شخصين داخل شقة سكنية بمنطقة حجر النواتية، حيث لقيا مصرعهما اختناقًا إثر تسرب غاز.

وقررت النيابة سماع أقوال شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنطقة، وموافاتها بتقرير الطب الشرعي للجثتين لبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفنهما، كما قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانِ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي شخصين داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود حالتي وفاة نتيجة الاختناق بالغاز لشخصين، وُجدت جثتاهما مسجّاتين داخل الشقة محل البلاغ منذ يومين.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.