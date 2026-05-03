استشهد طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي على جنوب غزة

استشهد طفل فلسطيني جراء استهدافه من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، عن مصادر طبية قولها، إن "طائرة مسيرة ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان الواقعة جنوب خان يونس، ما أسفر عن إصابة الطفل، 15 عاما، بشظايا أدت إلى استشهاده على الفور، قبل وصوله إلى المستشفى، وإصابة آخرين بجروح".

وترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 830 شهيدا و2342 مصابا، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.