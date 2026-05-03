واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر مايو الجاري، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الـ(28) من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، وتشمل (3093 سلسة تجارية - 168 شادرا رئيسيا - 109 محال جزارة - شادرا رئيسيا وفرعبا - 107 قوافل متحركة)، بإجمالي 3477 فرعا ومنفذا بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.