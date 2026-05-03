أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و334 ألف فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و334 ألفا و30 فردا، من بينهم 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11908 دبابة، و24503 مركبة قتالية مدرعة، و41193 نظام مدفعية، و1765 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1357 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و269813 طائرة مسيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و93556 من المركبات وخزانات الوقود، و4151 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.