ولي عهد البحرين ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي

تلقى ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وخلال الاتصال، أكد ستارمر استمرار دعم بريطانيا لمملكة البحرين، للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

كما جدد ستارمر إدانة المملكة المتحدة للهجمات الإيرانية المستمرة على البنية التحتية الوطنية الحيوية وعلى الملاحة التجارية الدولية في مضيق هرمز، معربًا عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور القيادي المستمر لمملكة البحرين في الأمم المتحدة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك دعمًا للجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.