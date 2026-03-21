• بينهم 118 طفلاً و79 امرأة، وفقا لوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 99 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالبلاد، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الأخير في 2 مارس الجاري إلى 1024 شهيدا و2740 جريحا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن حصيلة ضحايا السبت بلغت "3 شهداء و99 جريحا"، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا إلى "1024 شهيدا، و2740 جريحا".

وأوضحت أن من الشهداء 118 طفلاً و79 امرأة، وضمن الجرحى 370 طفلاً و419 امرأة.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.