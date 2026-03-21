حزب الله يتحدث عن إصابة عسكريين إسرائيليين باشتباكات وتصديات

أعلن حزب الله، السبت، تنفيذ 27 هجومًا واشتباكًا وتصديًا ردًا على اعتداءات إسرائيلية مستمرة، ما أسفر عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وبذلك يرتفع إجمالي هجمات الحزب على أهداف إسرائيلية إلى 519 منذ 2 مارس الجاري، فيما سجل يوم 20 مارس أعلى عدد هجمات خلال هذه الفترة بواقع 55 هجومًا، وفق رصد وكالة الأناضول.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه" في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضح في بيانات منفصلة حتى الساعة 16:00 ت.غ، أن مقاتليه أصابوا تجمعين لعسكريين إسرائيليين عبر مسيرتين انقضاضيتين، الأولى في موقع "بلاط المستحدث" جنوبي لبنان، والثانية بموقع "نمر الجمل" شمالي إسرائيل.

وأشار إلى أن مقاتليه أصابوا مباشرة قوة إسرائيلية حاولت التوغل من منطقة الطباسين نحو مبنى بلدية بلدة الناقورة جنوبي لبنان، دون تعليق فوري من إسرائيل.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ 9 تجمعات أخرى لآليات وقوات الجيش الإسرائيلي، 7 منها تقع جنوبي لبنان قرب معتقل الخيام والحارة الشرقية للبلدة، ومناطق مشروع الطيبة (مرتين)، وخلة العقصى، وموقع هضبة العجل، وشرق بلدة الناقورة، إضافة إلى تجمعين شمالي إسرائيل في موقع المرج العسكري ومستوطنة المطلة.

وأشار الحزب إلى استمرار الاشتباكات بين عناصره وقوات إسرائيلية في حي الجلاحية والحارة الشرقية لمدينة الخيام، مستخدمًا أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية.

وفي هجوم آخر، قال الحزب إن مقاتليه قصفوا قاعدة "فيلون" العسكرية شمالي إسرائيل.

كذلك أعلن الحزب استهداف عدة نقاط عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية، منها قاعدتي نفتالي، وتقاطع غولاني (غرب بحيرة طبريّا)، ومقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في الجيش الإسرائيلي "قاعدة دادو" (شمال مدينة صفد المحتلّة).

وللمرّة الثانية السبت، استهداف حزب الله بالصواريخ مقر قيادة المنطقة الشماليّة بالجيش الإسرائيلي شمالي مدينة صفد، وفق بيان منفصل.

وأعلن الحزب استهدافه دبابة ميركافا إسرائيلية جنوبي لبنان بصاروخ موجه وإصابتها بشكل مباشر.

وأشار إلى استهدافه تجمعات جنود إسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل ومدينة الخيام وموقع المرج جنوبي لبنان.

وفي خطوة مماثلة، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع هضبة العجل شمال كفاريوفال بالصواريخ للمرة الثانية السبت، إضافة إلى استهداف عدة مستوطنات شمالي إسرائيل، منها كريات شمونة وأفيفيم ونهاريا.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صباح السبت، بأن قوات من لواء غفعاتي اشتبكت بريًا مع عناصر الحزب بجنوب لبنان الليلة الماضية، مدعيًا مقتل 4 عناصر من الحزب خلال الاشتباك الذي شاركت فيه مقاتلة ودبابة تابعة له، دون تسجيل أي إصابات في صفوف قواته.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيمًا واسعًا على خسائرها الناجمة عن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران أو حزب الله، بينما تواصل شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة من لبنان.

وأدت الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس إلى استشهاد أكثر من 1021 شخصًا وإصابة 2641 آخرين، ونزوح مئات الآلاف، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفق أرقام رسمية لبنانية حتى الجمعة.

وجاءت هذه التطورات بعد استهداف حزب الله موقعًا عسكريًا شمالي إسرائيل، في 2 مارس، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.