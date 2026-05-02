الصليب الأحمر: غزة غير قابلة للعيش وسكانها يواجهون ظروفا صعبة

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، إن «غزة مكان غير قابل للعيش».

وأكدت سبولياريتش، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أن سكان غزة يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقف الانهيار الإنساني الشامل.

وحذرت من أن استئناف العمليات العسكرية في إيران سيضع ملايين المدنيين في خطر محدق، مؤكدًا أنه لا سبيل لضمان سلامة المدنيين في إيران، إلا باللجوء لطاولة الحوار.

وفي الشأن اللبناني، قالت سبولياريتش إن أكثر من مليون شخص نزحوا، بسبب الحرب في لبنان في غضون أسابيع فقط.

وأوضحت أن الكثير من الأحياء السكنية تم تدميرها في لبنان بسبب الحرب، مطالبة بحماية الأطقم الطبية والإنسانية في لبنان.

وقبل أيام، دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريح على منصة «إكس»، إن المنظمة دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمالي قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة للغاية، ولا يتمكن جزء كبير من المواطنين من الوصول إليها.

وذكر أن المركز يساهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المواطنين، مؤكدًا أن «الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدًا».

ودعا جيبريسوس، إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى القطاع دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وشدد المسئول الأممي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على الأدوية الأساسية، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غزة.



