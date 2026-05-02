مجموعة QNB تمول مشروع تطوير أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام فى الشرق الأوسط

أعلن QNB مصر التابع لمجموعة QNB، مشاركته بصفته جهة مقرضة فى تمويل مشروع شركة جرين سكاى كابيتال لإنتاج وقود الطيران المستدام فى مصر، دعمًا منه لأحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة فى المنطقة.

قال عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذى لمجموعة QNB: «يعكس دعم تطوير منشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاى كابيتال التزام QNB بدعم المشاريع التى تحقق قيمة اقتصادية وتُسهم فى تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل فى مختلف أنحاء المنطقة.

ويمثل تمويل هذا المشروع محطة بارزة فى الجهود الرامية لتطوير قدرات إنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز دور المنطقة فى دفع أولويات التحول العالمى فى مجال الطاقة. وبفضل موقعه الاستراتيجى على طول قناة السويس، سيسهم المشروع فى تعزيز الأمن الإقليمى للطاقة وترسيخ مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة العالمية للوقود المستدام.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200,000 طن من الوقود الحيوى سنويًا، وهو ما سيسهم فى خفض ما يصل إلى 500,000 طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا. ومن المستهدف بدء العمليات التشغيلية التجارية بحلول نهاية عام 2027. وبالاستناد إلى بيانات الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، ستُسهم المنشأة الجديدة لشركة جرين سكاى كابيتال بمفردها فى إضافة أكثر من 10% إلى إجمالى الإنتاج العالمى لوقود الطيران المستدام.

وتعكس هذه الصفقة التركيز المتواصل لمجموعة QNB على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التى تدعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل وتعزز النمو المستدام. كما تستند إلى السجل الحافل للمجموعة فى دعم مشاريع التمويل المستدام.