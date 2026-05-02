الجابوني بيير أتشو حكما لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد إدارة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى الحكم الجابوني بيير أتشو.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل البطولة القارية.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإياب كالتالي:

بيير أتشو (الجابون): حكم ساحة

بوريس داتسوجا (الجابون): حكم مساعد

أموس ندونج (الجابون): حكم مساعد

باتريك مابياه (الجابون): حكم رابع

هيثم قيراط (تونس): حكم فيديو (VAR)

ماريا ريفيت (موريشيوس): مساعد حكم فيديو

كارين فومو أتزمبيونج (الكاميرون): مساعد حكم فيديو

في المقابل، يدير الحكم الموريتاني دحان بيدا مواجهة الذهاب التي تُقام في الجزائر يوم 9 مايو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والكاميروني إلفيس نجوي، بينما يتولى عبد العزيز بوه مهام الحكم الرابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو في لقاء الذهاب الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الكيني ديكينز مميسا نياجرووا.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

ويمتلك الزمالك سجلًا مميزًا في البطولة، بعدما بلغ النهائي في نسختي 2019 و2023 أمام نهضة بركان المغربي، ونجح في التتويج باللقب في المرتين.