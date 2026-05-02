تحالف «أوراسكوم - تروجان» يقتنص مشروعات تحلية فى رأس الحكمة باستثمارات تقارب 20 مليار جنيه

• «مدن» الإماراتية تتلقى عروضا من تحالفات مصرية وأجنبية.. وتفضيل الكيانات الدولية يدفع الشركات المحلية لتوسيع الشراكات

اقتنص تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركة تروجان للإنشاءات، التابعة لمجموعة ألفا أبوظبى القابضة، مشروع محطات تحلية ومعالجة المياه ضمن مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال - الشروق».

قالت المصادر، إن التحالف يستهدف تنفيذ محطات تحلية ورفع المياه، إلى جانب شبكات المرافق المرتبطة بها، بما يدعم البنية التحتية لمشروع «وادى يم» أول الأحياء السكنية الجارى تنفيذها ضمن مدينة رأس الحكمة.

تعمل شركة تروجان للإنشاءات بالفعل فى السوق المصرية من كمقاول عام لتنفيذ مشروع استاد النادى الأهلى بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة لصالح شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، وهو ما يعكس توسع الشركات الإماراتية فى قطاع المقاولات المصرى خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تتولى تنفيذ مشروع على مساحة 50 فدانًا داخل المدينة، يضم وحدات سكنية ومكاتب إدارية وفندقًا بطاقة نحو 70 غرفة، ضمن المخطط العمرانى للمرحلة الأولى.

أضافت أن شركة مدن القابضة، المطور العام لمشروع رأس الحكمة، تلقت بالفعل عروضًا من تحالفات مصرية وأجنبية للتعاقد على تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية داخل المدينة، فى مقدمتها أعمال البنية التحتية والمرافق والخدمات، الإسكان.

أوضحت المصادر أن «مدن» تميل إلى التعاقد مع شركات وتحالفات ذات طابع دولى، وهو ما دفع شركات المقاولات المصرية إلى التحرك سريعًا لتكوين تحالفات مع كيانات أجنبية وخليجية، بهدف تعزيز فرصها التنافسية فى المناقصات المطروحة.

أشارت إلى أن السوق تشهد حاليًا سباقًا بين شركات المقاولات لتجميع القدرات الفنية والتمويلية، خاصة فى ظل ضخامة حجم الأعمال المطروحة والجدول الزمنى المضغوط للتنفيذ، ما يعزز من أهمية التحالفات متعددة الجنسيات فى الفوز بالعقود الكبرى.

منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وقعت عدة شركات مصرية وإماراتية اتفاقيات لبدء تنفيذ الأعمال المختلفة داخل المدينة، التى تستهدف التحول إلى وجهة سياحية وعمرانية عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وتعد منطقة «وادى يم» أولى المناطق التى بدأ تنفيذها ضمن المشروع، حيث تطل مباشرة على البحر، وتضم مزيجًا من الوحدات السكنية والفندقية والمرافق الترفيهية، فى إطار مخطط عمرانى متكامل.

ويُعد مشروع رأس الحكمة أحد أكبر المشروعات الاستثمارية فى مصر، حيث أُطلق فى أكتوبر ٢٠٢٤ بالشراكة بين مصر والإمارات باستثمارات إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار، مع تولى «مدن القابضة» دور المطور الرئيسى، فى خطوة تستهدف تعزيز التنمية العمرانية والسياحية على الساحل الشمالى.

أعلنت الحكومة المصرية تسليم 13800 فدان، من أراضى راس الحكمة للمستثمر الاماراتى، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدان، فضلًا عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ20800 فدان، تمهيدًا لتسليمها إلى شركة المشروع.

أضافت إنه جارٍ الانتهاء من إنشاء فندق من المخطط افتتاحه خلال صيف العام الجارى، إلى جانب تنفيذ أعمال الفيلات، وإنشاء السور والبوابات حول أرض المشروع، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود الأرض.